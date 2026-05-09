НовостиОбщество9 мая 2026 6:02

В Самаре готовы к проведению торжественного Парада 9 Мая

Войска Самарского гарнизона построены для проведения парада
Алена ПРОВКИНА
В Самаре стартовало торжественное шествие

В Самаре стартовало торжественное шествие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на площади Куйбышева готовы к проведению военного шествия в честь Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие откроют участники боевых действий, парадные расчеты силовых структур и учебных центров.

В день Победы в Великой Отечественной войне по главной площади областной столицы пройдут торжественные парадные расчеты. Начало мероприятия запланировано в 10:00. За несколько минут до начала парада ветераны и участники боевых действий поздравили местных жителей.

В этом году Парад Победы в Самаре пройдет в новом формате в 2026 году. В мероприятии примут участие 1300 человек, из которых 490 будут от Министерства обороны РФ, а 820 от других учреждений и организаций. Военной техники на параде не будет.

