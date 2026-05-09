В Самаре возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

Глава региона возложил цветы к горельефу. Фото: Вячеслав Федорищев

В Самаре продолжаются празднования Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в областной столице были возложены цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине», об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«С бесконечной благодарностью в сердце к героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, какой неимоверной ценой досталась Победа», — написал глава региона.

Напомним, на главной площади областной столицы стартовало торжественное шествие в честь Дня Победы. В этом году особенностью Парада станет отсутствие боевой техники. В Параде примут участие 1300 человек, 490 из которых — от Министерства обороны РФ.

