Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников поздравил жителей с Днем Победы

Торжественное шествие в Самаре проходит в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Искренне и сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник — символ нашей национальной гордости и вечной памяти о беспримерном подвиге страны и народа. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, исторически нашу «священную сплоченность» питали чувство патриотизма и ответственность за судьбу Родины, вдохновляя на ратные подвиги и великие победы.

Единство и вера в свою страну — это та могучая сила, которую мы унаследовали от поколения победителей. Современные защитники Отечества — внуки и правнуки героев Великой Отечественной — с тем же бесстрашием и доблестью отстаивают суверенитет нашей Родины. И в этой преемственности залог нашей несокрушимой мощи, подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев.

Самарская земля всегда была и остается надежной опорой для фронта. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей», здесь ковались щит и оружие Победы. Более полумиллиона самарцев ушли на фронт. И сегодня наши воины-земляки проявляют мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В школах и молодежных центрах крепнет связь поколений: волонтеры Победы, юнармейцы, поисковые отряды делом доказывают, что память о великом подвиге жива не только в учебниках, но и в сердцах молодежи. Эта неугасаемая память дает силы вновь защищать свободу и независимость нашей страны, наше право на мирную жизнь и созидательный труд на родной земле.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Мужества и отваги всем защитникам России — участникам специальной военной операции, мощи и процветания нашему любимому Отечеству!

