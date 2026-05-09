В Самаре почтили Героев минутой молчания 9 Мая

В Самаре состоялась минута молчания

В Самаре продолжается торжественное шествие на площади имени Куйбышева. 9 мая, в День Победы, жители областной столицы почтили память Героев минутой молчания.

После минуты молчания по площади стартовало торжественное шествие. Парад Победы в этом году проходит в новом формате. В нем принимают участие 1300 человек, 490 – от министерства обороны страны и 280 – от прочих учреждений. Механизированной колонны в этот раз не будет.

Для повышения уровня безопасности будут организованы мобильные огневые группы в местах, где существует наибольшая вероятность появления беспилотных летательных аппаратов, а также в акватории Волги.

