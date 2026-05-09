Глава Самарской области возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

Губернатор возложил цветы к горельефу. Фото: Иван Макеев

В Самарской области сегодня, 9 мая, состоялись торжественные мероприятия. Они посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Глава региона Вячеслав Федорищев возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

«С бесконечной благодарностью в сердце к Героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, какой неимоверной ценой досталась Победа. Вечная слава Героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины», - сказал губернатор.

В торжественном мероприятии также приняли участие Герои РФ Денис Портнягин и Максим Девятов, члены регионального правительства, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, руководители силовых структур.

