Появилось видео онлайн-шествия «Бессмертного полка» в Самарской области

Самарцы поделились кадрами Героев. Фото: скриншот видео правительства Самарской области

В Самарской области продолжают торжественные и памятные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне. Местные жители поделились кадрами Героев во время онлайн-шествия «Бессмертного полка».

Видеотрансляцию опубликовали на странице официального сообщества правительства Самарской области. В течение 30 минут портреты Героев движутся, молчаливо рассказывая историю военных лет.

Напомним, появились кадры с Парада Победы на площади имени Куйбышева. Ветераны в орденах поздравляли молодых людей, желая им мирного неба над головой. Особенностью торжественного шествия этого года стало отсутствие военной техники.

