Глава Самары поделился историей своего деда-фронтовика

Мэр Самары поделился историей своего деда. Фото: Иван Носков

В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-режиме. Глава города Иван Носков в преддверии праздника поделился историей своего деда-фронтовика.

«Я зарегистрировал для участия своего деда, гвардии старшего лейтенанта Александра Антоновича Кузовлева. Он родился в 1917 году в Новосибирской области, служил в стрелковом полку», — написал Иван Носков.

По словам мэра, примерно за полгода до окончания войны его дедушка получил ранение в боях в Восточной Пруссии, а после был объявлен пропавшим без вести. Александр Кузовлев смог вернуться домой, когда родные уже отчаялись. Дедушка главы Самары наградили двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени.

