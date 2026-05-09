Глава Самары поздравил жителей с Днем Победы

Глава города поздравил самарцев. Фото: Иван Носков

В Самаре продолжается празднование Дня Победы 9 мая. Глава города Иван Носков записал видеообращение и поздравил местных жителей с Победой в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые самарцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Нет праздника столь же великого, как День Победы. Наша страна отстояла мир во всем мире, защитила от уничтожения многие народы, единым фронтом встала против грозного врага», - сказал глава города.

Напомним, Иван Носков также поделился историей своей семьи. Дедушка мэра был участником Великой Отечественной войны. Глава города зарегистрировал родственника для онлайн-шествия в акции «Бессмертный полк».

