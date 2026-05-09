Юнармейцы Самары заступили в Почетный караул у Вечного огня

Юнармейцы заступили в Почетный караул. Фото: Иван Носков

В Самаре у Вечного огня в парке Победы выставлен Почетный караул. Вахту несут юнармейцы из школ №26 и №176, а также участники военно-патриотического клуба «Ермак».

«Почетный караул в День Победы — не просто традиция. Это школа взросления для наших юнармейцев. Здесь, у Вечного огня, они по-настоящему осознают свою ответственность перед памятью поколений. Осознают, что такое честь мундира, зачем нужна дисциплина и почему так важно знать и уважать историю своей страны», — сказал глава города Иван Носков.

Перед тем, как заступить на пост, школьники прошли подготовку, освоили строевой шаг, изучили основы несения Почетного караула. Ученики, впервые оказавшиеся в Почетном карауле, признаются, что каждая минута ощущается по-особенному. Также накануне праздника юнармейцы приняли участие в мини-парадах под окнами ветеранов.

