В Самаре прошел Парад Победы в память о героическом подвиге народа

Губернатор поздравил граждан. Фото: Иван Макеев

В Самарской области продолжаются торжественные и памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием в областной столице стал военный парад на площади им. Куйбышева. Почетными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны и СВО, среди зрителей – родные и близкие защитников Отечества. Для обеспечения безопасности количество зрителей было сокращено. С праздником граждан поздравил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Одним из важнейших слагаемых Победы стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли. Все сражались за Родину, за нашу общую Победу. И это то, что объединяло нас на протяжении всей истории нашей страны», — сказал губернатор.

По площади Куйбышева прошло шествие пешей колонны военнослужащих, волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой в военном параде в Самаре не принимала участие.

