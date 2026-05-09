НовостиОбщество9 мая 2026 11:56

Самарцы услышали «Гудок Победы» 9 мая

В Самаре прошла Всероссийская акция «Гудок Победы»
Алена ПРОВКИНА
Самарцы услышали продолжительные гудки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжаются памятные и торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Компания РЖД провела Всероссийскую акцию «Гудок Победы».

«9 мая в 12:00 по местному времени скоростные поезда и электрички, грузовые поезда и маневровые локомотивы, находящиеся на дороге, подадут звуковой сигнал в честь праздника Победы», - указано в сообщении.

Напомним, традиция уходит своими корнями в прошлое. В мае 1945 года, до объявления о капитуляции Германии, железнодорожники первыми дали продолжительные победные гудки. Напомним, посмотреть, как прошел Парад Победы можно на нашем сайте.

