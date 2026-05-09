Глава Самарской области наградил жителей в День Победы

Губернатор вручил наград местным жителям. Фото: Иван Макеев

В Самаре во Дворце спорта им. Высоцкого прошло торжественное награждение жителей в честь Дня Победы. В мероприятии принял участие глава Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Самарской ГубДумы Геннадий Котельников, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи.

«В сложный период времени, когда в очередной раз в мире появляется угроза, именно наша страна, наши люди – это те, кто вернут мир и обеспечат процветание будущим поколениям. Враг коварен и пытается использовать все возможности, чтобы дестабилизировать нашу страну. Мы видим это. Обращаюсь ко всем жителям Самарской области. Безопасность в регионе будет обеспечена», - сказал губернатор.

Глава региона вручил почетные награды жителям. Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» удостоен руководитель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков. Также жителям вручили звание «Заслуженные работник правоохранительных органов Самарской области», знак «За заслуги в развитии ветеранского движения», «За служение людям», «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации».

