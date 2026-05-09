Глава Самары поздравил участников Великой отечественной войны

Мэр поздравил ветеранов по телефону. Фото: Иван Носков

Глава Самары Иван Носков поздравил участников Великой Отечественной войны. Мэр позвонил ветеранам по телефону.

«К сожалению, участники Великой Отечественной войны – Лев Онуфриев, Юлия Кузнецова и Эльвира Якимова – не смогли присутствовать на параде лично по состоянию здоровья, но поздравить своих друзей лично в этот день», — рассказал глава города.

По словам мэра, судьбы фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, блокадников и узников концлагерей очень разные. Однако все ветераны продолжают сохранять любовь к жизни и веру в будущее. Напомним, появились кадры с Парада Победы 9 мая 2026 года.

