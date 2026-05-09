В Самаре запустят дополнительный транспорт после матча «Акрон» - «Ростов»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 29-го тура МИР РПЛ «Акрон» — «Ростов». 11 мая запустят дополнительный транспорт, об этом сообщили в городской администрации.
Для удобства болельщиков, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы №1 и №67. Также перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех маршрутов. ТТУ повысит контроль за движением трамваев №11, №12, №22, №24 и №25.
После матча для развоза болельщиков будут поданы дополнительные трамваи и автобусы. Общественный транспорт будет двигаться с незначительным интервалом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал