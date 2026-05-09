Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 15:05

В поселке Русские Липяги Самарской области почтили память героев

В Самарской области прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы
Алена ПРОВКИНА
Жители возложили цветы. Фото: администрация Новокуйбышевска

Жители возложили цветы. Фото: администрация Новокуйбышевска

В поселке Русские Липяги Самарской области состоялся торжественный митинг. Мероприятие было посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в администрации Новокуйбышевска.

«Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания подвиг тех, кто отстоял свободу и мирное небо над нашей Родиной», — написали в сообщении.

Из поселка Русские Липяги на фронт ушли более 600 человек, многим так и не удалось вернуться. В их числе Герои Советского Союза Иван Анкудинов и Илья Егоров. Школьники и представители сельсовета объединили усилия и составили список из 185 своих земляков, погибших в бою. Это и стало основанием для установки памятника в их честь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал