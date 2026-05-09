В Самаре возложили цветы к Вечному огню

Торжественная церемония прошла в Самаре. Фото: администрация Самары

В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 9 мая состоялось возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», об этом сообщили в городской администрации.

«В церемонии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев, председатель Губдумы Геннадий Котельников, глава Самары Иван Носков, депутаты, сотрудники вооруженных сил и правоохранительных органов», - отметили в сообщении.

Жители Самары почтили память всех, кто отдал свою жизнь в сражениях Великой Отечественной войны, защищая свободу и независимость страны в локальных конфликтах и в рамках специальной военной операции, минутой молчания.

