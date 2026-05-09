Глава Самары предложил ознакомиться с кинолетописью Великой Победы

Самарцы смогут посмотреть военную хронику. Фото: Роскинохроника

В Самарской области продолжаются памятные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Глава Самары Иван Носков предложил местным жителям познакомиться с кинолетописью военных лет Куйбышева.

«Четыре военных года именно в Куйбышеве создавалась кинолетопись Великой Победы. Уже 14 мая Куйбышевская студия кинохроники оперативно подготовила киножурнал «Поволжье». Выпуск был посвящен тому, как Куйбышев встречал тот самый Первый День Победы», - написал Иван Носков.

Самарской студии кинохроники в следующем году исполняется 100 лет. Глава города подчеркнул, что в объектив кинооператора могли попасть родные и близкие самарцев.

