В Самаре до 14 мая закроют перекресток улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии

В воскресенье, 10 мая, в Самаре начался ремонт трамвайных путей. Работы ведутся на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В связи с этим власти внесли некоторые ограничения.

«Перекресток закрыт для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности в период с 21:00 10 мая до 20:00 14 мая», — рассказали в мэрии Самары.

Работы будут вестись в основном ночью и вечером. Поэтому изменения внесены и в работу трамваев. Маршруты №2, 4, 13, 20, 20к, 22, 23 11 мая будут ходить до 20:00, в будни – до 22:00. На линию вернутся после 05:00. Утреннее отправление планируется по обычному расписанию.

Троллейбусы будут ходить как обычно, а маршруты автобусов № 30, 35, 56, 70, 93 и 213 скорректируют.

Схема: администрация Самары