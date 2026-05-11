НовостиПроисшествия11 мая 2026 5:53

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели рабочего под Самарой

Председатель следственного комитета заинтересовался гибелью рабочего в пгт. Волжский
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас идет расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о гибели рабочего в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в августе 2025 года в поселке Волжский. Мужчина работал по устной договоренности монтажником. Объект находился в охранной зоне линии электропередач. В какой-то момент машинист автокрана перемещал металлические конструкции, и они соприкоснулись с находившимися под напряжением проводами. Монтажника ударило током, он погиб.

Супруга погибшего обратилась к главе СК Бастрыкину и заявила, что никто так и не был привлечен к ответственности за гибель ее мужа. В СУ СК по Самарской области завели уголовное дело в сентябре 2025 года, расследование еще ведется. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу и поручил принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки.