НовостиОбщество11 мая 2026 6:09

В Жигулевске сутки ищут 13-летнего подростка

Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мальчика ищут со вчерашнего дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области уже сутки ищут 13-летнего подростка. Виктор М. ушел из своего дома в Жигулевске около 10:00 10 мая и не вернулся.

«Подросток ушел на прогулку из дома на улице Радиозаводской, с того момента его место нахождение неизвестно», — рассказали ГУ МВД по Самарской области.

На вид пропавшему около 13 лет, телосложение среднее, волосы черные короткие, рост 155-160 см. Он был одет в темно-серую футболку, джинсовую голубую куртку, светло-серые шорты, обут в сланцы.

Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102, либо по номеру дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.