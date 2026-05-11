«Калугаоблводоканал» заплатит самарской компании 11,6 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Куйбышевводоканалпроект» к компании «Калугаоблводоканал». Самарская организация просила взыскать задолженность за выполнение работ по договору подряда. Сумма долга превысила 11, 6 млн рублей.

Как выяснилось, ранее между компаниями был заключен подряда, согласно которому «Куйбышевводоканалпроект» должен был разработать проект для объекта «Сети водоотведения и очистные сооружения канализации село Износки Износковского района Калужской области». Общая стоимость равнялась 30 млн. рублей.

Суд установил, что заказчик необоснованно не принимал результаты работ, а его замечания противоречили техническим решениям, которые ранее были согласованы. Решение суда было принято в пользу самарской компании. «Калугаоблводоканал» выплатит задолженность за работу в размере 10 967 095,43 рублей и пени за нарушение сроков оплаты в размере 950 653,11 рублей.