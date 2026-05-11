Полиция нашла пропавшего в Жигулевске подростка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Полицейские нашли пропавшего в Жигулевске 13-летнего подростка. Его обнаружили сегодня, спустя сутки после пропажи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
- В 10:20 подросток был разыскан сотрудниками полиции в ходе подворового обхода. Противоправных действий в отношении него не совершалось, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Напомним, мальчик пропал еще вчера утром. Сейчас он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.