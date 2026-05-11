НовостиПроисшествия11 мая 2026 11:15

В Новокуйбышевске 52-летний мужчина влетел в отбойник на мотоцикле

Валентина ПОЛИКАРПОВА
Водителя доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В субботу, 10 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла 11:55 на 1 км автодороги «Самара - Волгоград - Новокуйбышевск - Маяк – Томылово». 52-летний мужчина ехал на мотоцикле Lifan, не справился с управлением и въехал в отбойник.

В результате ДТП водитель получил повреждения, его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария произошла 10 мая в Красноярском районе. Там 9-летняя девочка попала под колеса легкового автомобиля. Ее также доставили в больницу.