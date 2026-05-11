Пять самарских улиц останутся без холодной воды 12 и 13 мая

После праздничных дней несколько самарских улиц временно останутся без холодной воды. Отключения пройдут в связи с плановым ремонтом на сетях водоснабжения и водоотведения. График отключений сообщили в «РКС-Самара».

Во вторник, 12 мая, холодную воду отключат по адресам: Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12. Подачи ХВС не будет с 09:30 до 13:30.

В среду, 13 мая, с 10:00 до 11:00 холодной воды не будет на ул. Мориса Тореза, 101А, 105А и на ул. Аэродромная, 72А.

Жителей просят заранее сделать запас воды.