В Самарской области вырос спрос на новые автомобили в 2026 году

В апреле 2026 года в Самарской области на 46% вырос спрос на новые автомобили. Соответствующую статистику подготовили специалисты «Авито Авто». LADA Granta, TENET T7 и LADA Vesta вошли в число самых популярных автомобилей.

«Мы фиксируем уверенный рост рынка новых автомобилей в Самарской области. Смягчение кредитно-денежной политики позитивно влияют на настроения покупателей, что, в свою очередь, в некоторой степени подталкивает их к реализации отложенного спроса, который сформировался в прошлом году», - рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников.

На 53% вырос спрос на внедорожники и кроссоверы. За год предложение кроссоверов и внедорожников в Самарской области выросло на 7,7%, а их средняя цена достигла 3,8 млн рублей.