Четыре района Самары останутся без горячей воды с 12 по 25 мая

После завершения работ подачу ГВС восстановят в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 25 мая в Самаре отключат горячую воду. Отключение затронет четыре района: Кировский, Октябрьский, Промышленный и Советский. Об этом сообщили в мэрии.

«Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды, что поможет выявить слабые участки сетей и провести их замену. Это необходимо для надежной подачи тепла в отопительном сезоне», - пояснили в администрации Самары.

Горячей воды не будет в жилых домах и социальных объектах, запитанных от сетей I тепломагистрали Самарской ТЭЦ, – в границах ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, ул. Ново-Вокзальной, ул. XXII Партсъезда, ул. Георгия Димитрова, ул. Ташкентской, ул. Фадеева. Полный перечень адресов представлен ниже.

Фото: ПАО "Т Плюс"

Фото: ПАО "Т Плюс"

Фото: ПАО "Т Плюс"

Фото: ПАО "Т Плюс"

Фото: ПАО "Т Плюс"

Фото: ПАО "Т Плюс"

После завершения работ подачу ГВС восстановят в полном объеме.