В Самаре на Красной Глинке хотят построить новую дорогу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре концепция комплексного развития территории на Красной Глинке предусматривает строительство и реконструкцию дорог для улучшения транспортной доступности поселка. Один из главных объектов — новая дорога, которая должна соединить район лыжной базы «Чайка» с Красной Глинкой и выйти в створ улицы Батайской. Об этом «Волга Ньюс» рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

«Например, предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы «Чайка» с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Дорога станет альтернативной привычному маршруту через Управленческий», — рассказала Екатерина Семенова.

Также в проект вошли строительство автомобильного моста по улице Южной на месте пешеходного, создание кольцевой дороги вокруг 2-го и 3-го кварталов, новые внутриквартальные проезды и обновление существующих улиц.

Кроме того, на Красной Глинке предлагают обустроить парковки, улучшить пешеходную связь с берегом Волги, создать инфраструктуру переправы, сделать туристическую тропу к вершине Тип-Тяв и привести в порядок зеленые зоны и Красноглинский пляж.

