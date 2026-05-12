В Самарской области выявили сайты с незаконной продажей лекарств

Жителей региона просят сообщать нарушениях по телефону 112

В Самарской области с 16 по 20 марта 2026 года прошла федеральная операция, во время которой полиция выявила 23 интернет-ресурса с незаконной продажей лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Органы внутренних дел Самарской области совместно с контролирующими ведомствами уделяют особое внимание профилактике нарушений в сфере реализации товаров медицинского назначения», — отметили в полиции.

Также в регионе зафиксировали 16 случаев продажи рецептурных препаратов без рецептов, четыре нарушения при работе с системой мониторинга лекарств и один факт торговли без лицензии.

Во время проверки силовики также пресекли незаконную работу косметологической студии, где оказывали услуги и использовали соответствующую продукцию с нарушениями. По этому факту идет проверка. Кроме того, в период операции завели девять уголовных дел. Они связаны с незаконным оборотом сильнодействующих веществ и их контрабандой.

