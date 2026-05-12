В Самаре создали цифровой центр для управления виртуальным обучением медиков

Новая система объединила все виртуальные симуляторы Фото: СамГМУ

В Самарском государственном медицинском университете создали Центр управления СИММЕД — цифровую систему для централизованного управления обучением на базе виртуальных медицинских симуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе СамГМУ.

«Платформа позволяет преподавателям в реальном времени следить за действиями студентов, назначать сценарии, проверять выполнение заданий и автоматически получать отчеты по итогам занятий», — говорится в сообщении.

Новая система объединила все виртуальные симуляторы линейки СИММЕД в единое пространство. Преподаватель может запускать сценарии в учебном и контрольном режимах, смотреть трансляцию от первого лица, а также останавливать или перезапускать занятие.

После завершения система формирует отчет с последовательностью действий, ошибками и итоговым баллом. Разработка рассчитана на медицинские вузы, колледжи, симуляционные центры и площадки аккредитации. Она должна упростить массовое обучение без потери качества и снизить нагрузку на преподавателей.

