В Самарской области продают турбазу за 45 миллионов рублей

В Самарской области на полуострове Копылово на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу турбазу за 45 миллионов рублей. Земельный участок площадью 1,2 гектара и недостроенные здания для отдыха расположены на первой линии полуострова и имеют собственный песчано-галечный пляж.

«Готовый проект с гостиницей, бассейном, банным комплексом. Видеонаблюдение действующее. Капитальный забор по межевой границе. Водоохранная зона не затронута. Шикарное место для отдыха и туристического бизнеса», – написано в объявлении.

На территории находятся одиннадцать недостроенных двухэтажных гостевых корпусов и действующий домик охраны. К комплексу подведены вода и электричество. Одним из главных преимуществ продавец указывает то, что участок не находится в зоне риска подтоплений.

