НовостиЗвезды12 мая 2026 8:12

В Самаре предлагают проводить в школах спектакли по Пушкинским картам

Самарская губдума рассмотрит идею о расширении функционала Пушкинских карт
Ирина СИНЕГУБОВА
Идею вынесли на рассмотрение комитета по образованию и науке Самарской Губдумы.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре хотят добиться расширения функционала Пушкинских карт и проведения за их счет спектаклей прямо в школах. Об этом сообщила председатель комитета по образованию и науке Самарской Губдумы Светлана Ильина.

«Ни для кого не секрет: часть ребят просто не заводит карту, у других остаются неиспользованные средства. А деньги между тем выделены государством и должны работать на культурное развитие наших детей», – написала Ильина на своей странице ВКонтакте.

Авторы проекта предлагают, чтобы в школы с хорошими актовыми залами приезжали актеры профессиональных театров и творческих объединений и проводили там спектакли для учеников. А оплачиваться такие мероприятия будут Пушкинскими картами.

Так, совсем недавно театр «Грань» специально к 9 мая поставил спектакль «Читаем Твардовского». По Пушкинским картам спектакли уже прошли в самарском художественном музее, школе Чапаевска, образовательном центре «Южный город» и в 57-й школе Самары. Идею вынесли на рассмотрение комитета по образованию и науке Самарской Губдумы.

