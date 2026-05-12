В Самаре 88-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе

Женщине оказали необходимую помощь Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 11 мая вечером 55-летний водитель Renault Logan сбил 88-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Это произошло в 17:50, когда пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. После аварии женщине назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«55-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, двигался со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Агибалова. В пути следования допустил наезд на 88-летнюю женщину», — говорится в сообщении.

В Самаре авария произошла на участке дороги в Железнодорожном районе. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть по правилам. После происшествия ей оказали необходимую помощь.

