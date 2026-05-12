Россияне рассказали о влиянии сбережений на эмоциональный фон

Своеобразной вкладотерапией для россиян становится и сам процесс накопления средств

Наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73%, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов – у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье. Таковы результаты опроса, который провел ВТБ.

Согласно исследованию, чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку – от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

Сам процесс накопления также становится своеобразной вкладотерапией. Для 27% это просмотр начисленных процентов, для 20% – активация кешбэка и бонусов. 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

