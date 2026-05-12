Появился комментарий семьи девочки, погибшей из-за падения дерева в Самаре

Часть собранных денег семья погибшей девочки передала ее пострадавшей подружке. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре родные девочки, которая погибла из-за падения дерева, поблагодарили всех неравнодушных людей за поддержку. Дедушка школьницы написал местному депутату Константину Поколодину, который опубликовал на своей странице ВК обращение от семьи.

«Благодарим жителей Волгаря за неравнодушие, способность к состраданию, поддержку и помощь. Еще раз мы убедились в том, что в Волгаре живут хорошие и порядочные люди. Огромное вам спасибо и низкий поклон», – говорится в посте.

Часть собранных денег семья погибшей девочки передала ее подружке, которая пострадала и продолжает находиться в больнице. Остальные средства пойдут на изготовление и установку памятника школьнице.

Напомним, трагедия произошла 27 апреля на улице Нижнегородской. Из-за разбушевавшейся в тот день непогоды и штормового ветра дерево рухнуло на двух девочек, которые шли по тротуару. К сожалению, один ребенок погиб, а другой пострадал. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Свое проверку организовала и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за ураганного ветра дерево упало на двух школьниц в Самаре. Одна девочка погибла на месте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал