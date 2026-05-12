НовостиСпорт12 мая 2026 9:20

«Ростов» получил двойные премиальные за победу над «Акроном»

Премиальные в «Ростове» появились недавно Фото: ФК «Ростов»

Воспитанник самарского футбола и нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с Metaratings поделился, что южане получили двойные премиальные за победу над «Акроном» в 29 туре РПЛ.

«Да, у нас сегодня двойные премиальные. С недавнего времени у нас вообще появились премиальные - это хорошо. И вот сегодня даже двойные», - сказал Егор.

Матч «Акрон» - «Ростов» прошел 11 мая в Самаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3. В составе ростовчан отличились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохебби и Виктор Мелехин. Также Умар Сако отправил мяч в собственные ворота.