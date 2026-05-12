В самарский парк имени Юлия Гагарина не будут возвращать авиатехнику

Установка самолета на прежнее место невозможна. Фото: Дмитрий Асеев

В самарский парк имени Юрия Гагарина не будут возвращать самолет Ан-10А «Антошка», так как для него отсутствует подходящее место. Так ответили в администрации Самары на предложение депутата городской Думы Дмитрия Асеева, который делал соответствующий запрос в марте этого года.

«Установка самолета на прежнее место невозможна по причине прохождения над местом предполагаемой установки высоковольтной линии электропередачи (ВЛ 110 кВт). Иные свободные участки, подходящие для размещения крупногабаритного объекта (например, самолета Ан-12), на территории парка отсутствуют», – следует из официального ответа.

Напомним, самолет размещался на территории парка примерно с 1980 года. Его использовали как детский кинотеатр. Однако в период перестройки в нем произошел пожар, после чего его вывезли с территории парка.

