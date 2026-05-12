В Самарской области организация погасила более 2 млн рублей долга по зарплате

Трудовые права работников восстановлены

В Самарской области 23 работникам организации, которая занимается электромонтажными работами, выплатили долг по зарплате на сумму более 2 млн рублей. Деньги люди не получили после увольнения в январе 2026 года, когда с ними не провели полный расчет. Задолженность погасили после вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Прокуратура района внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, а также завела в отношении него дело об административном правонарушении», — рассказали в надзорном ведомстве.

Проверку провела прокуратура Волжского района. Во время нее выяснилось, что работодатель не выплатил уволенным сотрудникам положенные деньги после завершения контрактных работ. После мер прокурорского реагирования долг перед людьми полностью закрыли. В прокуратуре уточнили, что трудовые права работников восстановлены.

