Самарцам напомнили про нормы экранного времени для детей

Их бесконтрольное использование может негативно влиять на здоровье и прежде всего, на зрение

Жителям Самарской области напомнили о нормах экранного времени для детей. Для учеников 1–3 классов работа с интерактивной доской должна составлять не более 20 минут за урок и до 80 минут за день. Для более старших классов это время увеличивается до 30 минут на урок, а за день до 90 минут для 4-ых классов, 100 минут для 5-9-х и до 120 минут в 10-11-х. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.

«В современных условиях все шире применяются электронные средства обучения, причем как в школе, так и дома. Их бесконтрольное использование может негативно влиять на здоровье и прежде всего, на зрение», – рассказали в ведомстве.

Использование персональных компьютеров и ноутбуков также рекомендуется ограничивать. Для них норма составляет 20 минут для 1–2 классов (в день до 40 минут), 25 минут для 3-4 классов (в день до 50 минут), 20 минут для 5-9 классов (в день 60 минут) и 35 минут для 10-11 классов (в день 70 минут).

При использовании техники вне школы эти нормы составляют 80 минут в день для учеников 1-2 классов, 90 – для 3-4-х, 120 – для 5-9-х и 170 для 10-11.

