Бывшего директора школы в Самаре начали судить за мошенничество

В Самаре начался суд над бывшим директором школы №34. Его обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Летом 2024 года мужчину уволили в связи с утратой доверия.

Судя по карточке дела на сайте Кировского районного суда, следующее заседание намечено на 13 мая. Предыдущее состоялось почти месяц назад, 15 апреля, а в суд материалы передали еще 31 марта.

Мужчину обвиняют в том, что он фиктивно устроил на работу сотрудника с августа 2023 по апрель 2024 года. За это время бывший директор получил 65 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. Эта афера стоила ему должности, а также привела к уголовному делу.

