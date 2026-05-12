Самарцам напомнили о важности соблюдения противопожарных мер безопасности

С начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 5 природных возгораний на площади 2,14 га

В Самаре уже месяц действует особый противопожарный режим, поэтому мэр города Иван Носков напомнил про то, что спровоцировать пожар может любая искра, плохо потушенный костер, выброшенный из окна машины окурок и т.п., поэтому важно соблюдать меры безопасности.

«Сети наружного противопожарного водоснабжения и пожарные гидранты проверены, сформирован резерв спецтехники. Добровольная пожарная команда и областная Казачья добровольная пожарная команда помогают мониторить ситуацию. Каждый год очень хочется, чтобы все приготовления оказались ненужными, но с начала пожароопасного периода на территории округа уже зарегистрировано 5 природных возгораний на площади 2,14 га», – рассказал глава города.

За несоблюдение правил в регионе назначают штрафы. Для обычных жителей – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

