Грозу и град с ветром до 15-20 м/с прогнозируют в Самаре 13 мая

Местами по региону ожидается гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

13 мая в Самарской области прогнозируют непогодное комбо. Прогнозом поделились в Приволжском УГМС. Местами по региону ожидается гроза. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

«Ночью возможен град», – говорится в прогнозе.

В связи с непогодой в регионе объявили желтый уровень опасности. МЧС Самарской области рекомендует, по возможности, не выходить из зданий при сильном ветре. Если он все-таки застанет вас на улице, не прячьтесь возле остановок, рекламных щитов и других слабо закрепленных конструкций. Также опасно стоять возле стен домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы.

Лучше всего прятаться от ветра в подземных переходах или подъездах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал