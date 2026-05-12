12 мая исполнилось 180 лет со дня рождения создателя канализации Самары

12 мая исполняется 180 лет со дня рождения Альфреда фон Вакано, благодаря которому в Самаре появилась первая централизованная канализация. В 1906 году он на свои средства разработал проект, а в 1909 году — строительство пробного участка коллектора Волжского склона, который до сих пор работает. Об этом сообщает РКС-Самара.

«До начала XX века город не справлялся с нечистотами, однако власти не видели необходимости вкладывать серьезные средства в строительство первой централизованной канализации в Самаре. Поэтому меценат решил действовать самостоятельно. Возврата денег он не ждал. Все средства, которые взимались с пользователей системы водоотведения, должны были полностью идти на дальнейшее развитие канализации», – рассказали в компании.

Через несколько месяцев после введения системы санитарное состояние города значительно улучшилось. Самара стала цветущим городом-садом.

