В Самарской области остаются подтопленными 27 участков и одна автодорога

Уровни воды в реках продолжают снижаться. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным на вторник, 12 мая, в Самарской области в результате паводка остаются подтоплены 27 приусадебных участков и одна автодорога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«16 участков в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 – в СНТ «Вишенка» на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти все еще не освободились от воды», – рассказали в пресс-службе.

Также подтоплен один участок автомобильной дороги, которая ведет к городскому пляжу в поселок Гранный. Ранее «КП-Самара» рассказывала о паводковой ситуации в регионе и уровнях воды в реках, которые продолжают снижаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал