Подвал больницы №8 в Самаре отремонтируют за 34,9 миллионов рублей

Капитальный ремонт подвала нужно провести до 2 ноября 2026 года в один этап

В больнице №8 Самары хотят провести капитальный ремонт подвала. Стационар расположен на улице Нагорная, 88. Подрядчика, который выполнит работы, ищут на госзакупках.

«Максимальная цена аукциона составляет 34,9 миллионов рублей», – следует их документов на госзакупках.

Капитальный ремонт подвала нужно провести до 2 ноября 2026 года в один этап. Документы на аукцион принимают до 25 мая, победителя торгов определят 28 мая.

Также в 2026 году планировалось отремонтировать корпус больницы №8 на улице Мирной.

