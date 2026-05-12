В Самаре губернатор поручил помочь владельцам спорных участков в Студеном овраге

В Кировский районный суд поступили 72 иска по спорным земельным участкам

В Самаре собственники земельных участков в Студеном овраге обратились к губернатору, так как опасаются остаться без жилья. Этот вопрос Вячеслав Федорищев обозначил на оперативном совещании 12 мая. Напомним, что в Кировский районный суд поступили 72 иска по спорным земельным участкам, которые ранее незаконно вывели из лесного фонда.

Прокуратура хочет истребовать участки у собственников и погасить право собственности. Но жители готовы подтвердить, что приобрели участки на законных основаниях.

«Я прошу всех ответственных – администрацию губернатора, тех, кто непосредственно занимается вопросами такого рода хозяйствования, министра природы, главу Кировского района – обратить на эту ситуацию все силы и средства. Самое главное – это правильное сопровождение», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил вместе с прокуратурой отработать вопрос, а людям оказать полное сопровождение, в том числе юридическое, не оставлять их в беде. Эту работу будет контролировать председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

