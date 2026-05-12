В Самарской области количество госслужащих сократят на 20%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти региона. Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства.

«Указ подписан в поддержку мер государственной консолидации. До конца года численность государственных гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти сократится с 4800 до 4000 штатных единиц, что составляет больше 20%», – рассказал глава региона.

Штат администрации губернатора сократят с 257 до 200 человек, министерства финансов с 112 до 80, а министерство экономического развития со 167 до 115 сотрудников. Сотрудникам дадут возможность продолжить работу в правительстве региона или муниципалитетах, их условия труда не ухудшатся.

