Форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самарской области 28-29 мая

Предпринимателей пригласили активно участвовать в мероприятии. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области началась регистрация на ежегодный региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Главное деловое событие пройдет 28-29 мая в областном центре.

«Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний», – сказал министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Предпринимателей пригласили активно участвовать в мероприятии. В этом году центральной темой форума стало «Время героев». Программа уделяет внимание внедрению современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

Запланированы тематические сессии, награждение лучших предпринимателей региона, выставочная экспозиция «Здесь придумали» и др. Форум состоится во Дворце спорта и центре «Мой бизнес». Заявку на участие можно подать по ссылке. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

