Экс-мэр Самары Олег Фурсов хочет попасть в губернскую думу

Олег Фурсов был мэром Самары с 2015 по 2017 годы Фото: Альберт ДЗЕНЬ.

Бывший мэр Самары Олег Фурсов хочет стать депутатом Самарской губернской думы. Он подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3.

Напомним, что Олег Фурсов был мэром Самары с 2015 по 2017 годы. Также он в разные годы возглавлял департамент по делам молодежи, занимал другие руководящие посты в правительстве Самарской области.

В 2020 году стало известно, что Фурсов получил должность в правительстве Ингушетии, где он и работает по сей день. Судя по информации на сайте предварительного голосования, экс-мэр Самары является советником главы республики и отвечает за реализацию стратегии социально-экономического развития.

