Бесплатный масштабный курс для инвесторов в историческую недвижимость запустили в России

Проект посвящен частным инвестициям в объекты культурного наследия и историческую застройку Фото: Предоставлено "Комсомолке".

При поддержке Фонда президентских грантов и ДОМ.РФ благотворительный фонд «Том Сойер Феста» открывает бесплатный доступ к обучающему курсу для инвесторов «Экономика наследия». Это первый столь масштабный образовательный проект в России, посвященный частным инвестициям в объекты культурного наследия (ОКН) и историческую застройку.

Курс объединил 23 эксперта-практика, которые подготовили 26 лекций, снабженных полезными ссылками и дополнительными материалами к каждой теме. Среди ключевых разделов: экономика исторической недвижимости, приспособление зданий к современному использованию, маркетинг на основе истории места, проектирование при работе с ОКН, инвестиционные стратегии, повышение капитализации в исторической среде, правовые аспекты и инструменты поддержки инвесторов.

Лекции сгруппированы в девять тематических блоков: «Историческое наследие: экономика неэкономии»; «Наследие в праве»; «Стратегическая инвестиция»; «Деньги на историю»; «Проектирование возрождения»; «Не потерять и не сломать»; «Наследие рядом»; «Видная инвестиция»; «Лучшие проекты возрождения исторического наследия».

«Это курс, созданный практиками для практиков. Главная его ценность — более 30 личных историй от практиков о том, как выстраивать диалог с городскими активистами, реставраторами, властями, банками и архитекторами. Это реальный опыт людей, которые уже прошли путь восстановления исторических объектов», - прокомментировала директор Благотворительного фонда «Том Сойер Фест — Наследие», учредитель национальной премии «Наследие дороже» и форума «Экономика наследия» Анастасия Кнор.

Курс ориентирован на предпринимателей и инвесторов, архитекторов и реставраторов, представителей креативных индустрий, а также градозащитников. Он доступен бесплатно. Пройти его можно на сайте благотворительного фонда «Том Сойер Феста» по ссылке: https://tsfond.ru/courses/. В ближайшее время курс также будет бесплатно доступен на цифровых платформах ДОМ.РФ.

