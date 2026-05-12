Дело об убийстве Виктора Тархова и его жены поступило в Самарский областной суд

Главной обвиняемой является единственная внучка Тарховых Екатерина Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарский областной суд 12 мая 2026 года поступило дело об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной обвиняемой является их единственная внучка Екатерина. Ей вменяют восемь статей уголовного кодекса, в том числе в убийстве двух лиц, в надругательстве над телами умерших, в мошенничестве, в подделке документов и т.д.

Вместе с ней на скамье подсудимых окажется 79-летняя Таисия Киселева. Пожилая женщина является матерью предполагаемой соучастницы Тарховой Светланы Метревели. Ее задержали летом 2025 года. Следствие полагает, что при содействии пенсионерки удалось похитить и продать автомобиль, принадлежащий Наталье Тарховой.

«Дело зарегистрировано и распределено председателю судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда Мельниковой К.Ю.», – сообщила пресс-служба облсуда.

Дату первого судебного заседания пока не назначили, об этом обещают сообщить дополнительно.

Также подозреваемой по этому делу является дочь Киселевой Светлана Метревели. Предполагается, что она могла руководить преступлением из-за рубежа. Еще один предполагаемый соучастник Тарховой – племянник Светланы Дмитрий Метревели, который, как полагает следствие, помогал внучку убивать бабушку с дедушкой, а потом избавляться от тел. Оба Метревели объявлены в международный розыск.

